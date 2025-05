Trovata morta nel letto. Il compagno fermato per omicidio volontario e portato in carcere Daniela Coman, 48enne di origini romene, è stata trovata senza vita. Era sotto un piumone nell’appartamento del 45enne a Prato di Correggio. Peter Pancaldi si è avvalso della facoltà di non rispondere in caserma.