Trovati 4 gattini abbandonati nell’oasi

E’ scattata la solidarietà per quattro gattini che sono stati abbandonati di nascosto nella zona dell’oasi a Budrio di Correggio. E’ stato un residente nella zona a notarli per poi prendersi cura di loro, essendo molto affamati e impauriti. Si tratta di mici di 8-10 mesi di vita. Dopo un primo appello social, è scattata la mobilitazione di numerosi cittadini per cercare di fare adottare questi gattini. E nello stesso tempo è scattata la ricerca della persona che li ha abbandonati, senza cibo e al freddo.