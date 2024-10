Trovati con eroina, cocaina e hashish: due denunciati

Gli agenti della Squadra volanti della Questura cittadina hanno effettuato un controllo su un’auto in transito, per un accertamento stradale a Reggio Emilia. Da subito si è sentito un odore sospetto di sostanza stupefacente provenire dall’interno del veicolo, con a bordo due persone. È quindi scattata la perquisizione. Uno degli automobilisti, un giovane di 21 anni di origini russe, già noto per fatti di droga, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di una ventina di grammi, oltre che di due involucri di piccole dimensioni con circa due grammi di cocaina.

A quel punto, gli operatori hanno esteso l’attività di perquisizione all’abitazione del giovane, alla prima periferia di Reggio, dove sono stati trovati altri cinque grammi circa di hashish. Sempre venerdì, gli agenti della Questura reggiana hanno fermato e identificato un tunisino di 41 anni, pure lui con precedenti per droga, controllato in via Tasso, dove i cittadini avevano segnalato dei movimenti sospetti in zona.

Lo straniero è stato trovato in possesso di otto involucri termosaldati contenenti poco meno di otto grammi di eroina. Sia il giovane russo e sia il 41enne nordafricano sono stati accompagnati negli uffici della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati a piede libero per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il sequestro della droga rinvenuta in possesso dei due uomini e quindi nell’abitazione oggetto di perquisizione.