Trovati i finti carabinieri delle truffe

Avrebbero messo a segno truffe e furti anche nella Bassa Reggiana, in particolare a Poviglio, i componenti di una banda dedita a reati vari, in particolare furti e rapine pluriaggravate, anche tramite il raggiro di persone anziane. I carabinieri del nucleo investigativo di Asti hanno eseguito una nuova ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale nei confronti di quattro persone: Roberto Vinotti ed Emanuel Olivieri, 40 anni, già detenuti, Angelo Vinotti, 38 anni e Samuel Massa, 39 anni, residente a Torino. "Questo provvedimento restrittivo – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Asti – costituisce il completamento delle complesse indagini svolte dagli investigatori dell’Arma dallo scorso mese di gennaio e che hanno consentito, il 16 maggio, di arrestare sette componenti del gruppo criminale, che si ritiene siano coinvolti in 18 episodi delittuosi in danno di anziani, commessi spacciandosi falsamente per tecnici dell’acquedotto". Le successive indagini hanno portato all’identificazione di due nuovi componenti del sodalizio e alla scoperta di 13 raggiri commessi in aprile e maggio tra Piemonte, Lombardia e pure in Emilia, compreso il territorio reggiano. In alcuni casi i truffatori si erano spacciati per carabinieri. Per alcuni fatti è stata contestata la rapina pluriaggravata per l’accertato uso di sostanze urticanti. Nel complesso, i proventi dei reati contestati ammontano a circa centomila euro.