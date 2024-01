Trovati in auto nel parco con 40 grammi di hashish: denunciati due ventenni

Al parco Enza a Montecchio Emilia, a bordo di due auto, sono stati trovati in possesso di droga dai carabinieri: in totale, sono spuntati 40 grammi di hashish. Nei guai due ventenni, che sono stati trovati con due pacchetti di sigarette, contenenti pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 24 grammi il primo, l’altro pacchetto di sigarette con pezzi di hashish per un peso di 18 grammi, oltre a una porzione di sigarette confezionate manualmente con probabile miscela di tabacco e hashish. I due ragazzi sono stati quindi entrambi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato durante un normale giro di ispezione dei carabinieri nella zona del parco, l’altra sera, attorno alle 21.

Di fronte ai militari, i due giovani hanno manifestato un atteggiamento insofferente: si è visto che tentavano di nascondere qualcosa, in modo sospetto, tanto da convincere la pattuglia ad approfondire la verifica, scoprendo poi la droga. I due ventenni, invece, sono stati denunciati alla magistratura. I ragazzi sono stati poi condotti in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati alla procura reggiana in ordine al riferimento normativo violato e segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto al sequestro della droga, la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.