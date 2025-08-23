Trovato a terra, ferito alla testa. Aggressione in zona stazione

Momenti di tensione nella notte tra giovedì e venerdì nei pressi della stazione storica, dove un uomo di 36 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato aggredito e ferito alla testa. L’episodio si è verificato poco prima delle 2 del 22 agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, supportati dalle volanti della questura, insieme al personale sanitario inviato dal 118 che stava già prestando i primi soccorsi.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato circondato e colpito da più persone, che lo avrebbero aggredito dapprima nei pressi del bar Marconi per poi spostarsi verso l’inizio di via Turri, dove la vittima è stata trovata riversa a terra all’arrivo dei militari. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa, fortunatamente non tale da metterne in pericolo la vita.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona, che documentano le fasi dell’aggressione. Grazie a questo materiale, la sezione radiomobile dei carabinieri sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili, che potrebbero dover rispondere dell’accusa di concorso in lesioni personali aggravate. L’episodio si inserisce nel quadro delle problematiche di sicurezza che da tempo interessano l’area della stazione e che continuano a richiedere controlli serrati da parte delle forze dell’ordine.