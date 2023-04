Trovato a terra privo di sensi accanto alla sua bicicletta

Soccorsi mobilitati l’altra sera verso le 21,30 in centro a Boretto, in via Umberto I, dove uno straniero 50enne, di origine pakistana e abitante in paese, è stato rinvenuto privo di sensi, sulla strada, accanto alla sua bicicletta. Sono arrivati ambulanza e autoinfermieristica per le prime cure, oltre alla polizia locale per accertamenti. Dopo le prime cure il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni serie, ma non appare in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti sembra essere rimasto vittima di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sempre la polizia locale della Bassa, nel fine settimana, ha eseguito diversi controlli stradali, con cinquanta veicoli fermati e un paio di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra gli interventi, il supporto al personale di un’ambulanza impegnata a Novellara nel soccorso di una persona agitata per un forte stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, dopo essere stato portato al pronto soccorso di Guastalla, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.