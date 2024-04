Trovato al parco con la droga. Denunciato 19enne tunisino

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia l’altro pomeriggio hanno effettuato un controllo nei confronti di quattro cittadini di origine straniera, che si trovavano nella zona del Parco del Popolo, nel centro storico cittadino. Durante le attività di identificazione, nel primo pomeriggio di martedì, uno dei quattro soggetti, un diciannovenne di origine tunisina, senza fissa dimora, di fronte alla possibilità di essere scoperto in possesso di sostanze stupefacenti, ha deciso in modo spontaneo di consegnare agli operatori di polizia due involucri che aveva con sé, contenenti hashish per circa 22 grammi. Vista l’assenza di documenti di identità, gli agenti lo hanno poi accompagnato in Questura per completare le consuete attività di identificazione. Durante le procedure, all’interno del portafoglio, gli agenti hanno trovato diverse banconote di piccolo taglio, per una somma complessiva di 160 euro. Sulla base di quanto verificato e al termine degli accertamenti di rito, lo straniero diciannovenne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre l’hashish è stato posto sotto sequestro.

Considerato il luogo in cui è avvenuto il controllo della polizia, sono in corso le indagini per cercare di capire se il parco del Popolo fosse una delle "piazze di spaccio" in cui avrebbe operato il giovane denunciato.