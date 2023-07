Trovato cadavere a Reggio Emilia, l’agente siciliano era sparito nel 2014: il giallo del movente

Reggio Emilia, 13 luglio 2023 – Ucciso e sepolto in un sacco per oltre 9 anni sotto appena 50 centimetri di terra accanto ad un stallino diroccato, su retro di una vecchia casa colonica nelle campagne di Castelnovo Sotto, al civico 14 di strada Casanova. Il corpo rinvenuto dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio potrebbe essere di Gaetano Impellizzeri, commerciante siciliano di Messina svanito nel nulla a 47 anni il 10 febbraio 2014: un cold case che ha avuto una svolta improvvisa nelle scorse ore, con l’iscrizione sul registro degli indagati di tre persone, una delle quali verosimilmente potrebbe essere un collaborante e aver indicato dove scavare con precisione.

Il luogo in cui è stato trovato il cadavere a Castelnovo Sotto; nel riquadro, Gaetano Impellizzeri

Le ipotesi di reato sarebbero di omicidio e occultamento di cadavere. La conferma dell’identità del corpo si avrà solo a seguito dell’autopsia, che sarà svolta nella giornata di sabato, e del campionamento Dna presso il Ris di Parma. Secondo quanto trapelato, l’omicidio sarebbe avvenuto a colpi di arma da fuoco.

La svolta sarebbe arrivata nell’ambito di un’altra indagine relativa a un delitto risalente al 2014, da cui sarebbero scaturiti indizi importanti – e forse una confessione – che hanno portato martedì mattina i carabinieri coordinati dalla Procura diretta dal dottor Gaetano Calogero Paci (pm Giacomo Forte), a sondare a colpo sicuro l’area vicino alla vecchia casa colonica a pochi chilometri da Casa Cervi e dal casello dell’autostrada Terre di Canossa- Campegine.

In strada Casanova sono arrivati i militari in borghese che hanno chiesto alla famiglia di origine parmense che attualmente dimora nella casa – e che non ha nulla a che fare con il rinvenimento – di poter effettuare dei sondaggi nel cortile. Il terreno attorno alla piccola stalla fatiscente era stato analizzato con l’ausilio di echo-scanner, individuando un’anomalia. A quel punto è stata fatta intervenire la Scientifica, che ha iniziato lo scavo: poco dopo, dalla terra arida mescolata a calcinacci, è emerso il sacco.

Dentro i poveri resti di un uomo, che sono stati rimossi insieme al materiale repertato nello scavo. Ieri gli investigatori sono ritornati sul posto per svolgere ulteriori accertamenti nel casolare, in cui negli anni si sono succeduti molti inquilini. Nello stesso casolare la notte del 7 maggio 2004 si consumò un matricidio: Christian Schiavi, vent’anni, uccise per pochi spiccioli la madre Anna Previato, 60 anni.

Impellizzeri, agente di commercio nel settore delle auto e degli elettrodomestici, sbarcò all’aeroporto di Orio Al Serio con un volo proveniente da Trapani attorno alle 8 del mattino. Contattò i familiari, assicurando che il viaggio era andato bene. Poi di lui si perse ogni traccia per oltre 9 anni.