Trovato con cocaina e pistola: liberato

È stato rimesso subito in libertà (con contestuale convalida dell’arresto) in attesa della continuazione della direttissima, il 39 enne italiano posto in manette giovedì dalla polizia, nella sua abitazione di Massenzatico, perché trovato in possesso di cocaina ed ecstasy oltre ad una rivoltella senza tamburo. L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Germini del foro di Reggio, ha spiegato al giudice Sarah Iusto nell’udienza di convalida di ieri, che la droga rinvenuta era per uso personale e che il denaro contante, che il 39enne incensurato aveva in casa, non era per nulla riconducibile a una presunta attività di spaccio. L’avvocato Germini ha altresì sottolineato che l’uomo è stato totalmente collaborativo con le forze dell’ordine, al momento dell’arresto. La dottoressa Iusto ha rimesso in libertà l’uomo e fissato la prossima udienza al 30 giugno.