Trovato con dosi di droga e il ’kit per lo spaccio’

È stato notato dai carabinieri con atteggiamento sospetto, nei pressi dell’ingresso del cimitero di Santa Maria di Novellara. Proprio in quel luogo, poche ore prima, erano stati segnalati movimenti riconducibili a spaccio di droga. È stato fermato un nordafricano di 25 anni, di origine marocchina, risultato non solo clandestino in Italia, ma anche in possesso di droga. È accaduto l’altra notte verso le due. Alla vista dei carabinieri, lo straniero ha tentato di allontanarsi in auto, una Renault Clio, ma è stato fermato e identificato. Da subito è apparso nervoso e titubante. Tanto che i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e dell’auto, rinvenendo tre dosi di cocaina per un peso totale di un grammo e mezzo, un pezzo di hashish di circa due grammi, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane, il tutto sequestrato. In considerazione del quantitativo di droga suddiviso in dosi e della presenza di strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento, il 25enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, considerato lo stato di clandestinità dell’uomo sul territorio nazionale che è emerso durante gli accertamenti svolti dai carabinieri, il giovane marocchino è stato anche denunciato per violazione alle norme sull’immigrazione.

a. le.