Trovato con la droga, patteggia una pena di 3 anni e due mesi

Era stato trovato dagli agenti della Squadra mobile con 210 grammi di cocaina e 9 di hashish.

Per lui, il 34enne Mouha Tayeb, marocchino, erano scattate le manette dopo che era stato controllato il primo dicembre lungo via Martiri di Cervarolo e qui sorpreso in possesso della droga. La perquisizione domiciliare aveva avuto invece esito negativo. Per lui era scattata l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, per la quale ora ha concordato la pena col pm, assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola.

Il patteggiamento di 3 anni e 2 mesi, oltre alla multa da 14mila euro, è stato ratificato davanti al giudice Francesca Piergallini. Durante la direttissima, il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, mentre il giudice aveva disposto i domiciliari accogliendo la richiesta della difesa, che aveva rimarcato come il 34enne vivesse in quell’appartamento in modo stabile. Da settembre lui, che faceva il muratore-imbianchino, non lavorava più a causa di un incidente stradale che lo aveva costretto a ricorrere alle stampelle, ma la polizia di Stato aveva evidentemente nutrito qualche sospetto, tanto che lo aveva sottoposto al controllo in strada.

al.cod.