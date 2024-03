Trovato con l’hashish in zona stazione

Nuova operazione antidroga nella zona della stazione storica di Reggio. Gli agenti della Squadra volanti, durante un servizio di perlustrazione in via Eritrea, hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto. È risultato sprovvisto di ogni tipo di documenti, mostrandosi insofferente al controllo e molto nervoso, senza alcun apparente motivo. Una situazione sospetta che ha convinto gli agenti ad approfondire le verifiche. L’uomo è stato identificato in un giovane di 21 anni, di origine egiziana, trovato in possesso di un involucro in cellophane con circa 14 grammi di hashish. A quel punto il giovane straniero è stato condotto negli uffici della Questura e denunciato alla magistratura per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata.