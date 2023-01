Trovato in casa senza vita

Da quasi due giorni non lo vedevano uscire di casa e si sono insospettiti. Attraverso un amico, si è riusciti a entrare nell’abitazione di Benito Manzini, 88 anni, in via Castagnoli a Guastalla. Il pensionato, che abitava da solo, era ormai privo di vita, colpito da un malore improvviso che non ha permesso di chiedere aiuto. Già nei giorni scorsi era stato necessario un intervento di soccorso sanitario per le sue non buone condizioni di salute. Notando come le finestre al primo piano erano rimaste aperte nella notte, ieri mattina è stato dato l’allarme ai soccorsi. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Manzini era conosciuto come commerciante, per aver gestito a lungo un banco ambulante ai mercati della Bassa, compreso quello di Guastalla. Lascia due figli. I funerali si svolgeranno in forma privata.