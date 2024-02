Trovato in stazione con un etto di hashish: arrestato a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dai carabinieri alla stazione di Gonzaga-Reggiolo, nel corso di un normale controllo del territorio. Ad agire sono stati i militari della caserma del paese mantovano. Il giovane minorenne è stato visto mentre cercava di nascondersi al passaggio della pattuglia dell’Arma.

È stato fermato, identificato e perquisito. È stato trovato in possesso di uno spinello. E in caserma la perquisizione ha permesso di rinvenire un panetto del peso di grammi 100 di hashish e una bustina con 8 grammi di marijuana, nascosti tra mutande e un calzino. A questo punto, dopo aver perquisito l’abitazione senza aver rinvenuto altra sostanza sospetta, i carabinieri hanno arrestato il diciassettenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, visto che il quantitativo posseduto è risultato sproporzionato per il consumo personale.