Trovato in via Roma con la cocaina. Condannato a un anno e due mesi

Lui, un 20enne, fermato dai carabinieri l’11 dicembre a Castelnovo Monti, in via Roma, aveva tentato di ingoiare un involucro di cocaina. Poi sulla sua auto erano stati trovati altri 90 grammi di polvere bianca, suddivisa in tre involucri ognuno contenente trenta dosi. Per Denis Billa, di origine albanese, era scattato l’arresto. Ieri il giovane è comparso in tribunale per la prosecuzione del processo con direttissima. Il giudice Sarah Iusto, che aveva riqualificato l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio nella formula più lieve, lo ha condannato, col rito abbreviato, a 1 anno e 2 mesi con pena sospesa, più tremila euro di multa, riconoscendo le attenuanti generiche, e ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare (obblighi di firma e di dimora). A casa sua erano stati trovati anche un bilancino e materiale per il confezionamento. Il pm aveva domandato 9 mesi e 800 euro di multa; l’avvocato Mattia Fontanesi (foto) il minimo della pena e le generiche, rimarcando che lui ha ammesso le responsabilità. Per Billa erano scattate di nuovo le manette anche il 19 dicembre: si è trattato di un arresto in differita, che ha coinvolto un secondo giovane di origine albanese, un 22enne di Carpineti. A entrambi si addebita la detenzione ai fini di spaccio di 350 grammi di cocaina. Installando un gps sull’auto del 22enne, i carabinieri avevano scoperto che faceva tappa nei boschetti del paese dove poi veniva trovata la droga. Si è deciso di posticipare gli arresti per ricostruire la filiera illecita. Per Billa e il 22enne sono scattati i domiciliari, dove si trovano tuttora.

