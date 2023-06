Trovato l’accordo, l’Unione si salva

Accordo raggiunto, all’Unione dei Comuni Terra di Mezzo (Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto), sulla nomina del presidente del consiglio della stessa Unione. Tema che nelle ultime settimane ha tenuto bloccato anche il voto sul bilancio consuntivo, con alto rischio di commissariare l’ente unionale. Martedì si è svolto un confronto tra le parti, coinvolgendo anche la prefettura, arrivando a una soluzione.

Per stasera alle 18,30 è convocata la seduta del consiglio in cui è prevista l’approvazione del bilancio consuntivo, evitando così il commissariamento dell’Unione, che avrebbe provocato un rallentamento di numerose attività già programmate sul territorio. Alla fine i rappresentanti di centrosinistra hanno accettato la richiesta di Bagnolo Viva, Cadelbosco per tutti e Insieme per Castelnovo Sotto di ottenere la presidenza a favore di un proprio rappresentante, almeno fino alle elezioni comunali del 2024.

La presidenza del consiglio dell’Unione è destinata a Sara Maddaluni (Bagnolo Viva). Il consigliere Giroldi, dopo l’ipotesi di nomina senza il quorum previsto, si è dimesso ieri dalla vicepresidenza, in attesa di essere sostituito da un rappresentante del centrosinistra. Cambio anche alla presidenza dell’Unione, con il sindaco Gianluca Paoli, di Bagnolo, che ha rassegnato le dimissioni: verrà sostituito dal collega Francesco Monica, da poco riconfermato sindaco a Castelnovo Sotto. Questo avvicendamento era già previsto dal prossimo luglio. Ora si potranno assegnare i vari ruoli dell’ente.

