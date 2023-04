Trovato morto in casa un 58enne Era stato colpito da un malore

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri pomeriggio verso le 17, in centro a Gualtieri, per consentire ai soccorsi sanitari di intervenire in una abitazione di via Nazario Sauro, da dove il proprietario non dava risposte. Sono stati i parenti a insospettirsi, facendo intervenire i soccorsi. E quando la squadra del 115 è entrata da una finestra, in bagno è stato trovato Paolo Teodori, 58 anni, riverso a terra, ormai privo di vita, caduto sul pavimento dopo essere stato colpito da un malore, diverse ore prima. Teodori abitava da solo. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica dell’ospedale guastallese, oltre ai carabinieri per gli accertamenti. Il decesso dell’uomo risulta essere stato provocato da "cause naturali".

E poche ore prima i soccorsi erano stati mobilitati per un uomo ottantenne, in via don Sturzo sempre a Gualtieri, dove il pensionato è stato trovato riverso in bagno, stroncato da un malore. Immediato l’allarme al 118 con l’arrivo di ambulanza e automedica. Ma ogni soccorso è stato inutile.