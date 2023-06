Trovato morto nel pozzo a 77 anni "Ho sempre amato mio padre La mamma invece era aggressiva"

di Alessandra Codeluppi

"Ho sempre amato mio padre, dall’inizio alla fine". Ha pianto nell’aula del tribunale. E ha respinto tutte le accuse Silvia Pedrazzini, 38enne imputata insieme al marito 43enne Riccardo Guida e alla madre Marta Ghilardini per la morte di suo padre Giuseppe Pedrazzini, il 77enne scomparso e poi trovato senza vita l’11 maggio 2022 dentro il pozzo di casa a Cerrè Marabino, frazione di Toano. La coppia sarà giudicata col rito abbreviato, mentre la vedova, 64 anni, non ha scelto riti alternativi.

Silvia aveva chiesto di essere interrogata e ieri è comparsa davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat: "Ha risposto a tutte le domande", riferisce l’avvocato difensore Ernesto D’Andrea, che assiste lei e il marito, ora agli arresti domiciliari a Bolsena.

I reati contestati ai tre imputati, nell’inchiesta seguita dal pubblico ministero Cristina Piera Giannusa, sono quelli di maltrattamenti aggravati per aver causato la morte dell’anziano e perché inflitti davanti al nipote minorenne; sequestro di persona per averlo tenuto in casa e avergli impedito di comunicare con parenti e amici; omissione di soccorso nel giorno del decesso (5 marzo 2022) e truffa per aver continuato a intascare la sua pensione.

Da quanto trapela, ieri la donna ha confermato la tesi dell’allontanamento volontario da casa del padre, dicendo però di aver appreso di questa circostanza dalla mamma. E ha negato di sapere che Giuseppe fosse finito nel pozzo. Sulle singole accuse, non ha puntato il dito contro gli altri, ma ha parlato in termini negativi della madre, parlando di un difficile rapporto con lei durante l’infanzia, definendola aggressiva, tanto che in gioventù aveva vissuto a casa dei nonni. Ha anche descritto come burrascoso il rapporto tra Ghilardini e il marito, parlando di un matrimonio di interesse e sostenendo che lei gli lanciasse contro anche posate. E ha provato a riferire alcune sue ipotesi sull’accaduto.

Dopo una domanda dall’avvocato di parte civile Naima Marconi, Silvia Pedrazzini è scoppiata in lacrime. All’inizio di quest’anno, quand’erano in carcere a Mantova, il marito Riccardo le aveva scritto una lettera dove la invitava a pregare e ad avere forza: "Vedrai che la nostra famiglia tornerà a riunirsi".

La donna ha riferito di essersi sentita in passato così disperata da pensare di farla finita. Intanto continua la battaglia sulle misure cautelari: per lei e il marito la Procura ha presentato due ricorsi contro i domiciliari, dati dal giudice Silvia Guareschi: uno in Cassazione e l’altro al Riesame. Di recente quest’ultimo tribunale ha risposto che la coppia dovrebbe tornare in carcere per il rischio di inquinamento probatorio e la difesa si è rivolta alla Corte Suprema. Ieri il pm Giannusa ha chiesto di nuovo la misura restrittiva più pesante, a cui D’Andrea si è opposto. Ghilardini, che era sottoposta agli obblighi di dimora e di firma, è invece tornata in libertà da qualche giorno. La difesa di Silvia e Riccardo ha depositato documenti relativi a piccole entrate da loro percepite in ambito lavorativo. La Procura ha chiesto il sequestro conservativo dei beni intestati alla vedova. L’avvocato Rita Gilioli, difensore di Ghilardini, ha commentato: "Si avvalora la tesi che la mia assistita fosse succube di entrambi". Mentre l’avvocato Marconi, per Claudio Pedrazzini, fratello della vittima, parla di "versione contrastante rispetto agli atti del pm e alle dichiarazioni di tante altre persone, parenti e amici".