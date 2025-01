Trovato morto nel pozzo. Condanne confermate

In secondo grado la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna, in abbreviato, a 12 anni e 4 mesi per Silvia Pedrazzini e Riccardo Guida (foto), 39 e 44 anni. Figlia e genero di Giuseppe Pedrazzini, 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 a Cerrè Marabino di Toano, nel Reggiano, in un pozzo vicino casa. La coppia è accusata di maltrattamenti, sequestro di persona, truffa ai danni dello Stato (per aver continuato a intascare la pensione della vittima) e soppressione di cadavere.