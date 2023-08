Trovato ordigno inesploso di fronte al Lido Po

La spiaggia sul fiume Po, di fronte al lido di Guastalla, al confine con il territorio di Dosolo, dovrà restare chiusa alcuni giorni per la presenza di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto da un passante e subito segnalato ai carabinieri. La spiaggia, solitamente meta di tanti visitatori in particolare nel periodo Ferragostano, dovrà resta sgombra, con le transenne che già bloccano gli accessi a quell’area, fino all’intervento degli artificieri, i quali dovranno fare brillare la bomba a mano rinvenuta non distante dal ponte sul Po.

"Ordigno bellico inesploso in attesa di disinnesco", recita il cartello sulle transenne, che vieta l’accesso all’area della spiaggia. Ma ieri mattina alcuni pescatori sono stati notati sulle rive del fiume, proprio nella zona "interdetta".

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale del versante mantovano per fare subito evacuare l’area, chiusa appunto per motivi di sicurezza. La zona è stata subito sgomberata.

Va detto che le transenne sono state sistemate agli accessi dei sentieri che portano alla spiaggia, ma è possibile raggiungere quell’area anche dalla vegetazione o da ogni punto dell’argine.

Diventa dunque quasi impossibile, per le forze dell’ordine, riuscire a controllare tutti i varchi ed impedire gli accessi.

E’ molto probabile che le operazioni di distruzione dell’ordigno bellico, una volta intervenuti gli artificieri, possa avvenire direttamente sul posto, visto che si tratta di un luogo isolato, senza abitazioni o aree industriali situate nei paraggi.

Antonio Lecci