Trovato privo di sensi e insanguinato

E’ stato trovato privo di sensi, accanto al parcheggio tra la Casa protetta e la Casa della salute di Novellara. Un uomo di origine straniera, di 38 anni, residente in zona, era accanto a un’auto in sosta, con il volto coperto di sangue.

E’ accaduto verso le 18 di ieri tra via della Costituzione e via Gronchi. E’ stato un giovane di passaggio in bici a notare l’uomo a terra, rantolante. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118. Ma mentre sul posto arrivavano l’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’automedica, un altro passante è corso nella adiacente sede della Casa della salute, chiedendo aiuto. E’ intervenuta un’infermiera, scesa dagli ambulatori al primo piano.

L’operatrice sanitaria ha subito messo l’uomo in posizione di sicurezza, per evitare il possibile soffocamento dovuto alla inalazione di sangue. Era inoltre evidente un trauma cranico, oltre a una ferita a un braccio.

Dopo le prime cure, il 38enne ha dato segni di ripresa: fondamentale è stato probabilmente l’azione praticata dall’infermiera. Ma è stato comunque portato al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni giudicate di media gravità. Da chiarire la dinamica della caduta: molto probabilmente si è trattato di una malore, coi traumi dovuti alla successiva caduta. Ma senza testimoni diretti, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fabbrico per accertamenti.

In serata il 38enne è stato raggiunto dai militari per essere sentito su quanto accaduto, anche per verificare che non si sia trattato di un’aggressione o un incidente stradale.

Antonio Lecci