Trovato privo di vita in casa

Un uomo di 84 anni è stato trovato privo di vita nell’abitazione dove viveva da solo in via Roma a Castellarano. La drammatica scoperta è avvenuta nella giornata di martedì. Livio Ravazzini (nella foto) non rispondeva al telefono e la sua automobile era parcheggiata all’esterno della zona dell’appartamento di un condominio in cui da tempo risiedeva. Un vicino martedì ha lanciato l’allarme: da tre giorni non si avevano sue notizie e l’anziano non usciva di casa. Sul posto si sono portati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno poi compiuto gli accertamenti del caso. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta della casa in cui si trovava Ravazzini. E’ stata allertata la centrale operativa del 118 che ha subito invitato, verso le 13, i volontari giunti con l’ambulanza e pure il personale dell’automedica.

Inutili purtroppo i soccorsi degli operatori del 118 ed è stato poi constatato il decesso dell’uomo pare per cause naturali. Alcuni vicini, all’arrivo dei mezzi di emergenza, si sono subito preoccupati e hanno poi appreso della morte del pensionato. L’84enne, secondo le prime informazioni emerse a Castellarano, è stato stroncato da un malore.

"Siamo molto dispiaciuti – dicono alcuni conoscenti dell’anziano – per la notizia dell’improvvisa morte di Livio. Ogni giorno usciva di casa e frequentava il paese. Era una bravissima persona, benvoluta da tutti. Non era sposato. Nel condominio in cui viveva non ha mai creato dei problemi. Livio era molto educato e salutava tutti". I funerali dell’84enne sono stati già fissati. La funzione religiosa di commiato sarà celebrata questa mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Castellarano. La salma di Ravazzini, terminato il rito religioso funebre per l’ultimo addio all’84enne, sarà poi accompagnata nell’ara crematoria di Modena.

mat. b.