Trovato senza vita nella scarpata del ponte sul Po

di Antonio Lecci

Coinvolgono anche il Borettese le indagini sul decesso di Andrea Lodi Rizzini, un cuoco di 43 anni che abitava a Cogozzo di Viadana, rinvenuto privo di vita nella tarda mattinata del giorno di Natale all’imbocco del ponte sul Po a Viadana, sulla strada che conduce alla sponda reggiana del fiume. Proprio a Boretto risulta fosse stato prima del decesso. Nel paese reggiano pare fosse solito frequentare un bar. E proprio nei pressi del locale, non distante dal lido Po, è stata rinvenuta la sua bici elettrica: l’ha ritrovata l’altra mattina il padre Emilio, che era uscito proprio per cercare il figlio, dopo aver scoperto che non era tornato a casa nella notte. La bici aveva una ruota bucata. Si ipotizza che Andrea si sia incamminato a piedi lungo il ponte per raggiungere Viadana, dove sarebbe stato poi travolto da un veicolo, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Solo nella tarda mattinata di domenica è stato rinvenuto il cadavere, con l’arrivo sul posto dei soccorsi, dei carabinieri, oltre che del magistrato di turno. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se sembra molto probabile che si sia trattato di un caso di pirateria stradale.

Sulla carreggiata è stata trovata la scarpa della vittima: la stessa che sarebbe stata notata da un automobilista poco prima dell’una della notte. Andrea Lodi Rizzini, che viveva con il padre Emilio, era un cuoco attualmente senza occupazione fissa. Si era diplomato alla scuola alberghiera a Salsomaggiore. Dopo la morte della madre, l’anno scorso era deceduto il fratello quarantenne per una malattia. E ora questo nuovo dramma per la sua famiglia. I carabinieri hanno eseguito accertamenti dopo il rinvenimento del cadavere, anche per cercare di capire se la causa del decesso possa essere collegata a situazioni diverse rispetto all’incidente stradale.

I comandi dei carabinieri mantovani, attraverso il maggiore Giovanni Tartufi hanno rivolto un invito a chiunque possa avere informazioni. Qualunque dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe essere utile agli investigatori.