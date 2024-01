Trovato sotto casa della ex. Arrestato uomo di 35 anni

Si è avvicinato alla casa dove vive l’ex compagna, violando il divieto imposto già dallo scorso giugno dal giudice, che prevede un’adeguata distanza dalla donna. Ed è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, intervenuti con i colleghi del Radiomobile di Guastalla dopo la segnalazione sulla presenza dell’uomo dove non poteva stare. Pare che l’individuo volesse che la donna consegnasse l’autovettura in suo possesso. E per questo già da alcuni giorni l’avrebbe tempestata di telefonate, con tanto di presunte minacce. Ma mercoledì mattina, quando si è avvicinato all’abitazione della donna, lei neppure era in casa, in quanto in tribunale a Reggio, sempre per questioni legate alla difficile situazione personale. Ma quando ha saputo della presenza dell’ex compagno nei pressi della sua abitazione, pare con atteggiamento molesto, sono stati chiamati i carabinieri, che hanno proceduto all’arresto.

A giugno risale la firma del giudice al provvedimento cautelare, dopo che per cinque mesi l’uomo aveva manifestato un atteggiamento molesto e minaccioso verso l’ex compagna, talvolta anche davanti ai figli minori, fino a colpirla con uno schiaffo. L’uomo, di 35 anni, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, per poi vedersi notificare il provvedimento di allontanamento dalla donna e da ogni luogo da lei frequentato. Pare che l’uomo fosse ossessionato dall’idea che l’ex compagna potesse avere altre relazioni sentimentali, minacciando anche di dar fuoco alla casa. Dopo lo schiaffo al volto, la donna aveva deciso di trasferirsi nell’abitazione dei genitori, insieme ai figli. Ma era iniziata una vera e propria persecuzione con ripetuti messaggi e telefonate, fino a presentarsi sotto l’abitazione, tra offese e minacce. Una situazione capace di provocare ansia e tensione anche ai familiari della vittima di turno. Al 35enne, al momento dell’arresto, sono stati contestati anche il reato di atti persecutori, legate in particolare alle numerose telefonate effettuate in quei giorni per ottenere l’uso dell’autovettura in possesso della donna. Ieri mattina l’uomo è comparso davanti al giudice Luca Ramponi. Assistito dall’avvocato Alessandra Bonini, si è detto dispiaciuto per il proprio comportamento e ha riferito che non voleva fare nulla di male, ma solo vedere i figli. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere; la difesa, invece, i domiciliari col braccialetto elettronico: misura, quest’ultima, disposta ieri dal giudice Ramponi.

Antonio Lecci