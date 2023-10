Trovato un cadavere in un casolare. Disposta l’autopsia

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 14 ottobre 2023 – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in un casolare attualmente interessato da un cantiere a Sant’Ilario.

Per ora non è stato possibile identificare il morto, ma non emergono elementi chiari per poter propendere per una morte violenta o un suicidio. Ad oggi è più probabile che si tratti di una morte di tipo naturale causata dalle condizioni di estremo degrado in cui è stato trovato il cadavere. La procura ha disposto una autopsia per determinare con chiarezza le cause della morte.

Indaga la polizia municipale della Val d’Enza.