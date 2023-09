"Troviamo uno spazio gestibile assieme ai consumatori"

Se a Rogoredo sono riusciti a gestire il noto ‘bosco’ della droga che poteva vedere presenze anche di 1.500 persone, perché non possiamo farlo anche qui?". A lanciare la sfida è Luca Censi, direttore area servizi integrati della Papa Giovanni che, grazie alla sua esperienza nell’unità di strada (in particolare alle ex Reggiane), analizza il fenomeno del crack.

Censi, il crack è un allarme sociale?

"È un fenomeno italiano ed europeo che esiste da 20-30 anni. Ma c’è una differenza: qualche anno fa erano i consumatori a basarsi la cocaina cloridrato, lo facevano per avere effetti più forti, ora il crack viene venduta già ‘basata’. Significa che chi gestisce il traffico ha alte disponibilità di coca. Di sicuro il crack è un fenomeno sociale strettamente connesso al depauperamento. Gli osservatori segnalano preoccupazione rispetto alle popolazioni marginali che la consumano".

Come a Ospizio e Mirabello.

"Non riguarda solo questi quartieri, ma tutta la città. E faremmo bene a vederlo il problema, tutti quanti, per cercare di gestirlo senza populismi al grido di ‘mandiamo tutti in galera’. Così come – e non accuso nessuno – è sbagliato dire che con lo sgombero delle ex Reggiane, il fenomeno è scomparso. In realtà si è solo spostato nomadicamente da piazzale Marconi a via Monte San Michele e ora attorno al vecchio stadio. Si pensa che il fenomeno possa essere gestibile solo con approccio securitario, in realtà alcune esperienze evidenziano come l’approccio vincente sia quello integrato".

Cosa fa la Papa Giovanni per queste persone?

"La nostra equipe di 7 educatori professionali lavora con loro dal lunedì al sabato, usando tecniche di riduzione del danno. Ragioniamo con loro sulla loro salute, li accompagniamo alle visite mediche e illustriamo i comportamenti corretti. È dimostrato come siano migliorate le condizioni anche laddove la persona non interrompa l’assunzione di droga".

Come si aiutano?

"Si può prendere spunto da alcuni modelli in Italia e in Europa. Magari sono inapplicabili a Reggio, ma si può provare".

Ad esempio?

"A Rogoredo è stato gestito il ‘bosco’ della droga e sembrava impossibile. O a Berlino dove si è concesso uno spazio fruibile ai consumatori progettato con loro: un bagno, uno spazio coperto, i bidoni per lo stoccaggio delle siringhe. Esperienze che dimostrano come una gestione condivisa anche coi consumatori non solo è possibile, ma che le regole siano rispettate: un’unità di strada e la polizia controllano sicurezza e aspetti sanitari. E di fronte c’è un parco giochi per bimbi che non viene invaso. So che è un concetto forte, ma chiediamoci se a Reggio possano esserci spazi, da gestire e monitorare. Poi è chiaro che tutti auspichiamo un miglioramento della loro vita".

dan. p.