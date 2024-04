"Truffa ai danni della Dana". Imputati liberi dalle accuse

Una lettera anonima arrivata agli uffici della Dana motion system Italia - gruppo con sede in via Brevini e filiali nel mondo, specializzato in componenti idrauliche ed elettroniche - dove si accennava a un viavai sospetto di mezzi dall’azienda. E poi un investigatore privato incaricato dalla ditta di fare luce, a cui si è aggiunta anche l’attività di accertamenti dei carabinieri. Risultato, due uomini individuati come possibili autori di una grossa truffa ai danni dell’azienda, per la quale ieri sono stati assolti: un uomo allora dipendente della ditta reggiana, un 55enne, e un 74enne legale rappresentante di un’altra ditta che aveva un contratto con la Dana per ritirare il materiale ferroso dietro pagamento. Secondo la ricostruzione investigativa, il 74enne - individuato come ideatore del piano - e il presunto dipendente infedele avrebbero occultato 47 ritiri, carichi e conferimenti, emettendo solo 95 formulari di trasporto e identificazione di rifiuti con destinazione alla ditta ingaggiata, a fronte di 142 realmente eseguiti. Alla Dana sarebbe stato versato il corrispettivo per soli 95 trasporti, causandole così un danno patrimoniale di quasi 113mila euro, pari al controvalore degli scarti ferrosi ottenuti in modo illecito. I fatti contestati si collocano tra il marzo 2019 e l’agosto 2020. Poi i due erano accusati di falsità per aver inserito nel registro carico e scarico, il 30 giugno 2020, indicazioni non corrispondenti al vero sui rifiuti metallici venduti dalla Dana all’altra azienda, impedendo la corretta tracciabilità e occultando l’effettiva quantità di materiale percepito.

I due imputati sono difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti, ieri sostituito dal collega Costantino Diana. Il gruppo Dana si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Chiara Piccaglia. Sull’accusa di truffa, è emerso un vizio di querela sollevato dalla difesa: poiché è saltata, il pm ha chiesto per i due imputati 7 mesi di condanna. La difesa ha chiesto l’assoluzione e ha anche contestato la quantificazione dei danni.

Il giudice Giovanni Ghini ha emesso il non doversi procedere per la truffa e ha assolto i due imputati dalla falsità ("Il fatto non sussiste"). L’avvocato di parte civile, da noi interpellata, ha dichiarato di "voler aspettare a leggere le motivazioni", che saranno depositate entro 90 giorni.