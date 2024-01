Truffa all’assicurazione. Falsi incidenti, sei imputati

Falsi incidenti stradali con la macchina, creati apposta per incassare i soldi della compagnia assicurativa. È l’accusa di cui sono chiamati a rispondere sei imputati, tra i quali un broker assicurativo 50enne, davanti al giudice Francesca Piergallini, mentre un settimo uomo ha già patteggiato la pena. Gli accertamenti sono scattati quando una donna, proprietaria di una Fiat Palio, ricevette una lettera dall’Allianz - società ora costituita parte civile - in cui si diceva che non le sarebbe stata rinnovata l’assicurazione auto a causa di tre incidenti avvenuti tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015, ma che a lei non risultavano. La donna è stata sentita ieri come testimone: tra i sei imputati figura il suo ex marito, da cui era già separata all’epoca. Ieri lei ha negato di avergli mai fornito la propria macchina, anche se ha detto di avere qualche incertezza sulle date. Dopo la denuncia sporta dalla donna, gli agenti della questura acquisirono materiale nell’agenzia Allianz in via Clementi, dov’era assicurata, e sentirono il broker assicurativo, ora accusato di aver creato due falsi incidenti. In un caso due imputati,avevano avuto un incidente vero con una Ford Fiesta, ma senza il coinvolgimento di altri: secondo la Procura, volendo recuperare il danno, hanno chiesto l’aiuto di un terzo, che avrebbe reclutato altre due persone perché figurassero come trasportati rimasti feriti e che a loro volta si fecero rilasciare certificati medici con la causale falsa di uno schianto datato 27 dicembre 2014 in via Quercioli. Il broker avrebbe predisposto la falsa constatazione amichevole, mentre l’ex marito della donna che sporse denuncia l’avrebbe sottoscritta come apparente conducente. Dell’altro caso, datato, 20 ottobre 2015 devono rispondere l’ex marito della donna e il broker, ritenuto dall’accusa un subagente della compagnia assicurativa, ma per il quale la difesa, affidata all’avvocato Matteo Marchesini, ha sostenuto che lui all’epoca dei fatti non lavorasse per Allianz e che mai lo abbia fatto per la sede di via Clementi. Nel terzo incidente, denunciato il 29 novembre 2014, risultava che la Fiat Palio avrebbe urtato la fiancata della Jaguar di proprietà di uno degli imputati. Per quattro persone, compreso l’ex marito, risulta la recidiva reiterata; per tutti è stata formulata l’accusa di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Allianz, parte civile, è tutelata dall’avvocato Vera Sala (ieri sostituita dall’avvocato Stefania Musi). Ieri il pm ha chiesto una condanna a due anni per tre imputati, e il non luogo a procedere per prescrizione per gli altri tre (tra cui il broker). Le difese hanno domandato l’assoluzione nel merito. Il processo è stato poi rinviato per le repliche e sentenza.

Alessandra Codeluppi