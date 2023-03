Reggio Emilia, truffa a un’anziana per 5mila euro: "Dobbiamo controllare la tessera elettorale"

Ultraottantenne truffata

Correggio, 20 marzo 2023 – Convinta di avere di fronte operatori incaricati del controllo della tessera elettorale, si è fidata e li ha lasciati entrare in casa. Solo poco dopo, quando i due sconosciuti se ne sono andati, si è accorta che c’era un cassetto aperto in camera da letto e che mancavano alcuni oggetti in oro e denaro, per un valore di 4-5 mila euro. E’ accaduto a Correggio, ai danni di una ultraottantenne.

Con il pretesto di verificare le schede elettorali in vista delle elezioni comunali di maggio, due uomini, con falso tesserino sul giaccone, si sono presentati all’abitazione sostenendo di essere incaricati di verificare la validità della tessera elettorale. "A maggio si vota a Correggio. Dobbiamo controllare che la sua scheda non sia esaurita, altrimenti la sostituiamo", hanno spiegato i truffatori. La donna, ben sapendo delle imminenti elezioni locali, non ha avuto sospetti. E, nonostante fosse sola in casa in quel momento, ha fatto entrare i due uomini – entrambi con mascherina antivirus sul volto – per mostrare le tessere elettorali.

Mentre uno di loro fingeva di controllare il documento, l’altro ha approfittato della distrazione della padrona di casa per recarsi in una camera, dove ha aperto alcuni cassetti fino a trovare gli oggetti in oro (un paio di anelli, una catenina, un braccialetto, un paio di orecchini) e una somma di circa 800 euro. Pochi minuti dopo, fingendo di aver concluso il controllo, entrambi se ne sono andati.

Poco dopo la pensionata, entrando i camera, si è accorta del cassetto aperto e dell’ammanco di ori e denaro. Ha subito chiesto aiuto a un vicino di casa, ma i due ladri-truffatori erano già riusciti ad allontanarsi. Resta sempre valido il consiglio di non fidarsi di sconosciuti che, con vari pretesti, chiedono di entrare in casa.