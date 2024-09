Truffa bancaria: 19mila euro rubati dal conto, ma gliene restituiscono 16

Reggio Emilia, 27 agosto 2024 – Le rubano 19mila euro con una truffa bancaria. Ma riesce a recuperarne 16mila grazie anche all’aiuto di Confconsumatori. Protagonista della vicenda una giovane reggiana, dal cui conto erano stati eseguiti ben 13 bonifici fraudolenti. Con l’assistenza dello sportello di Reggio Emilia di Confconsumatori, la vittima di truffa telefonica è riuscita a recuperare un’importante somma di denaro.

I fatti

A marzo dello scorso anno la donna aveva ricevuto una telefonata da parte della propria banca, che la avvertiva che dal suo conto corrente erano stati eseguiti appunto i 13 bonifici, nel giro di pochi minuti, in favore di soggetti sconosciuti per un totale di circa 19mila euro. A quel punto l’associata di Confconsumatori ha richiesto il blocco del conto e la restituzione delle somme, ma, per l’istituto di credito, quei bonifici risultavano correttamente eseguiti: secondo la bancam sarebbe stata la stessa cliente ad autorizzarli, magari anche inavvertitamente, ingannata dalla telefonata di un falso operatore bancario.

La reggiana però, senza darsi per vinta, con l’aiuto di Confconsumatori si è rivolta all’arbitro bancario finanziario che, con una recente delibera, ha sancito un concorso di colpa della banca per non aver offerto, al momento dell’apertura del servizio di home banking, il servizio di sms alert che avrebbe potuto consentire alla persona di bloccare sul nascere la truffa e, quantomeno, di impedire la maggior parte dei bonifici fraudolenti.

Il rimborso

In aggiunta, l’arbitro ha rilevato che i bonifici, quasi tutti di un importo compreso tra i 1490 e i 1500 euro, erano stati effettuati sempre in favore degli stessi due soggetti; pertanto, secondo le normative vigenti, dopo il secondo bonifico dello stesso importo verso lo stesso soggetto il sistema avrebbe dovuto bloccare i bonifici successivi e ottenere una specifica autorizzazione del cliente. L’arbitro ha dunque disposto, in favore della vittima della truffa, un rimborso di circa 16mila euro.

Si ricorda che lo sportello di Confconsumatori Reggio Emilia, in via Sant’Ambrogio 2 (Rivalta), riaprirà la prima settimana di settembre ed è contattabile, per problematiche bancarie e non solo, alla mail reggioemilia@confconsumatori.it e al numero 0522.1729086.