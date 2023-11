Truffa da un milione a tre anziani . Furono già colpevoli in "Perseverance"

Un milione e 55.941 euro. È la somma da capogiro che una coppia, il 49enne Alberto Alboresi e la 48enne Genoveffa Colucciello, residenti a Soliera (Mo), è accusata di aver distratto dal conto di tre anziani fratelli residenti in provincia di Modena, uno dei quali nel frattempo è venuto a mancare: il più giovane, all’inizio dei fatti contestati, aveva 80 anni. Davanti al giudice Silvia Guareschi, ieri era fissato l’inizio dell’udienza preliminare (poi rinviata) non solo a carico dei due solieresi, ma anche di altre sei persone: per tutti e otto il pm Giacomo Forte aveva chiesto nell’ottobre 2022 il rinvio a giudizio, alla luce delle informative redatte dalla squadra mobile della questura. La vicenda contestata, avvenuta tra Reggio e Mirandola (Mo), era emersa anche dall’inchiesta di ‘ndrangheta ‘Perseverance’, nella quale i coniugi, a processo con rito abbreviato, sono stati condannati in primo grado a 8 anni. In ‘Perseverance’, ad Alboresi e Colucciello si contesta – oltre a una tentata estorsione a un imprenditore da 2 milioni e 700mila euro – di aver incaricato nel 2019 soggetti della cosca per sfregiare con l’acido la badante che accudiva gli anziani fratelli, aggressione poi scongiurata: lo scopo era di allontanarla da loro per potersi appropriare dei beni. Nel filone reggiano, la coppia avrebbe approfittato della fiducia dei tre anziani dovuta al rapporto di consulenza finanziaria instaurato con loro. Alboresi e Colucciello avrebbero fatto credere loro che le operazioni erano finalizzate a investire i risparmi in operazioni proficue: così li avrebbero indotti a trasferirli dal loro conto corrente attraverso otto diverse operazioni. L’accusa mossa alla coppia è di truffa, dal luglio 2014 al febbraio 2018, con diverse aggravanti. Altra accusa è di riciclaggio: le cifre sarebbero confluite in diverse società i cui amministratori sono imputati

