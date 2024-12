Truffa del falso maresciallo a Sant'Ilario: anziani smascherano i truffatori

Truffa del falso maresciallo, due anziani non cadono nei raggiri e si rivolgono ai veri carabinieri. In un caso una donna di 85 anni ha smascherato il falso militare, e ha chiamato il 112. Nell’altro un uomo di 75 non si è fidato a consegnare gioielli allo sconosciuto e li ha portati in caserma. È avvenuto martedì mattina a Sant’Ilario, in poche ore, dove le due persone prese di mira hanno avuto dubbi e ricordato i consigli anti-truffa. I carabinieri intanto rinnovano l’appello agli anziani e alle loro famiglie: "Non fidatevi di richieste di denaro da parte di sedicenti avvocati o appartenenti all’Arma. In caso di dubbi, contattate subito il 112".

Nel primo tentativo, spacciandosi per carabinieri i malfattori hanno telefonato all’anziana riferendo che il figlio aveva avuto un incidente e bisognava pagargli l’avvocato che, da lì a poco, sarebbe passato a casa della vittima a ritirare i soldi. La donna angosciata ha riaggianciato e chiamato il 112, chiedendo informazioni sul figlio: i veri carabinieri l’hanno messa in guardia, dicendole di non aprire a nessuno, poi si sono precipitati a casa della donna ma i truffatori erano già scappati.

Il secondo tentativo, identico, ha visto l’anziano abboccare; poi nel dubbio si è presentato di persona in caserma portando con sé i gioielli richiesti dal sedicente maresciallo per pagare la cauzione per liberare il proprio nipote che - gli era stato detto per telefono - era stato arrestato per aver provocato un incidente. In entrambi i casi i militari di Sant’Ilario hanno avviato immediate indagini per identificare i responsabili. In tutte le zone interessate è stata intensificata la vigilanza per rintracciare i delinquenti. Si sospetta che i malviventi agiscano in gruppo, con un complice appostato vicino alla casa della vittima, pronto a entrare in azione per arraffare il denaro o i preziosi richiesti dal sedicente maresciallo (o avvocato). Dall’inizio dell’anno, grazie alla campagna di sensibilizzazione dell’Arma, sono una cinquantina le truffe sventate nel reggiano, ma l’attenzione deve rimanere altissima.

Francesca Chilloni