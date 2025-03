Truffa del finto incidente. Segnalata alle autorità un’automobile sospetta

Hanno tentato il classico trucchetto del falso incidente per poter attuare delle truffe. Ma stavolta sembra essere andata male agli autori, notati a bordo di una vettura Bmw di colore grigio metallizzata. L’altra mattina l’auto ha sorpassato un altro veicolo, appena fuori il centro abitato di Stiolo, a San Martino in Rio, per poi rallentare di colpo. Quando l’altra vettura ha effettuato il controsorpasso, si è sentito un forte botto sul lato dello sportello del passeggero, con l’altra vettura che ha iniziato a lampeggiare con i fari. E poche ore prima un familiare della persona alla guida aveva vissuto una simile esperienza, sempre nella stessa zona.

In entrambi i casi i conducenti non si sono fermati di fronte al segnale con i lampeggianti. In un caso l’auto è stata seguita a brevissima distanza, ma il conducente si è poi allontanato quando ha notato che si stavano dirigendo verso la locale caserma dei carabinieri. È già stata segnalata alle forze dell’ordine una Bmw serie M135i color argento, con a bordo un uomo all’apparenza sui trent’anni di età. Sono in corso indagini.