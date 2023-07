Truffa delle mascherine ’cinesi’ Due imprenditori ai domiciliari "Hanno lucrato sulla pandemia"

di Daniele Petrone

CF5>"Spregiudicati nell’approfittare della drammatica emergenza sanitaria per lucrare". Sono le motivazioni che hanno portato all’arresto degli imprenditori Lorenzo Scarfone, residente nel reggiano (già coordinatore provinciale di Italia Madre, il partito di Irene Pivetti, anch’essa tra l’altro implicata in un’analoga inchiesta nota, sempre per una partita di mascherine importate dalla Cina) e il trentino Paolo Paris – entrambi posti ai domiciliari – nell’ambito dell’inchiesta ‘The Mask’ condotta dal pm Marco Marano della Procura di Reggio Emilia su un maxi appalto da 5,6 milioni di euro per la fornitura di mascherine affidato in forma diretta dal’Ausl reggiana durante la pandemia Covid nel marzo 2020.

LA BATTAGLIA PER

LE MISURE CAUTELARI

I provvedimenti sono stati eseguiti dalla guardia di finanza dopo il rigetto della Cassazione dei ricorsi presentati dai due indagati. Il gip Andrea Rat inizialmente aveva negato le richieste di misura cautelare così come il Riesame davanti alla quale la Procura aveva impugnato la decisione; ma poi il tribunale della Libertà ha dato ragione al magistrato e scatenando il controricorso delle difese. Ma la decisione è stata resa definitiva ora dai giudici ermellini secondo i quali gli indagati hanno mostrato "spregiudicatezza nell’approfittare di una drammatica emergenza sanitaria per lucrare in un delicato settore di affari relativo alla salute pubblica, trovando sponde interne all’ente pubblico, e senza timori per la salute di quanti avrebbero potuto indossare le mascherine". A Scarfone e a Paris sono stati inoltre notificati il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno.

I SEQUESTRI

E L’APPALTO NEL MIRINO

I dispositivi – oltre due milioni di mascherine di tipo Ffp2 (su quasi cinque milioni di pezzi – sono tutt’oggi sotto sequestro così come 300mila euro di presunti profitti illeciti, anche tramite false fatturazioni dei due imprenditori. La non genuinità dei prodotti fu acclarata, all’epoca del maxi squestro, dagli accertamenti tecnici di laboratorio, che dimostrarono – secondo gli inquirenti, come risulta agli atti – l’assoluta inidoneità delle mascherine, in termini di capacità filtranti, ad essere impiegate in ambito sanitario e per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Insomma, i dispositivi non sarebbero stati conformi e idonei all’utilizzo. Sotto la lente del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle erano finiti quattro bandi di gara urgenti durante il lockdown. Affidati tutti direttamente alla ditta Commodity Guideline di Paris. Il più cospicuo da 2,7 milioni di euro per quattro milioni di mascherine chirurgiche (vendute a 68 cent l’una).

LE ACCUSE CONTESTATE

E NUOVE IPOTESI DI REATO

I due imprenditori sono accusati di truffa aggravata all’Ausl e ai danni dello Stato, nonché di frode nelle pubbliche forniture (secondo le accuse avrebbero falsificato le etichette col marchio ‘Ce’ da applicare sulle scatole di mascherine importate dalla Cina). Alle ipotesi di reato si è aggiunta anche la ’nuova’ accusa di autoriciclaggio per il presunto profitto illecito delle mascherine importate che sarebbe stato reimpiegato con operazioni bancarie per ulteriori acquisti di altri dispositivi medicali.

GLI ALTRI INDAGATI

Oltre a loro, ci sono altri quattro indagati, a piede libero. Sono accusati, a vario titolo, di corruzione, emissione e utilizzo di fatture inesistenti, tra cui anche l’ex risk manager dell’Ausl Pietro Ragni (ora in pensione), Giovanni Morini (ingegnere e responsabile del servizio prevenzione e protezione della stessa azienda sanitaria locale) e due intermediari, un imprenditore francese e uno spagnolo attivi nel commercio di dispositivi medici. L’ingegner Morini nel dettaglio è accusato di aver volontariamente omesso i controlli tecnici di specifica competenza sulla genuinità dei prodotti e dei documenti, "dando così copertura tecnica all’inidoneo materiale, acquistato dall’Ausl grazie a un rapporto corruttivo instaurato dai due imprenditori col dirigente medico Ragni, con il quale erano d’accordo per iniziare un business societario in tema di vaccini e consulenze anticovid", riportano le carte dell’inchiesta. All’ex manager sarebbe stata regalata una bici elettrica (sequestrata dalle fiamme gialle) come ’merce di scambio’ per l’accordo sull’appalto da assegnare in forma diretta. La Procura ha notificato a tutti e sei la richiesta di avviso di fine indagini preliminari e chiederà il rinvio a giudizio. Paris e Scarfone sono stati sentiti ieri per gli interrogatori di garanzia: il primo (difeso dall’avvocato Massimo Amadori di Trento si è avvalso della facoltà di non rispondere), il secondo – difeso dal legale modenese Enrico Fontana – ha fornito la sua versione.