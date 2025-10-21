Truffa delle vendite online. Soldi per merce fantasma. Chiesti 10 anni per Truzzi

Una richiesta di condanna a 10 anni per Roberto Truzzi, ritenuto il capo dell’associazione a delinquere, e poche altre domande di pena, più leggere; "non doversi procedere per prescrizione" dei reati per la stragrande maggioranza degli accusati. Sono queste le conclusioni formulate dai pubblici ministeri Denise Panoutsopoulos e Francesco Rivabella Francia nella requisitoria tenuta ieri nel processo con rito ordinario per 34 imputati scaturito dall’operazione ’Last fraud’, incentrato un enorme giro di truffe ai danni di circa 230 persone.

Nell’ottobre 2016 furono emesse 11 misure cautelari, di cui 3 in carcere e 6 ai domiciliari, al culmine di due anni di indagini promosse dall’allora pubblico ministero Giacomo Forte e affidate ai carabinieri; un anno dopo fu chiesto il rinvio a giudizio per 55 persone. Secondo la ricostruzione investigativa, il sodalizio operava attraverso due modalità. In alcuni casi i membri pubblicavano su internet, soprattutto sulla piattaforma Subito.it, l’annuncio delle vendita di un bene indicando anche un numero di telefono. Alla contrattazione seguiva una richiesta di anticipo attraverso una ricarica su Postepay. Una volta avuti i soldi, il bene in vendita non veniva consegnato, e in molti casi il profitto veniva dirottato su altre carte di credito in modo da impedire il recupero. In altri casi, sempre sui siti di e-commerce, alcuni beni, soprattutto macchine operatrici di ingente valore, dopo essere state comprate dagli imputati con assegni circolari falsi o provento di reato, venivano inviate nei Paesi dell’Est Europa. In passato furono recuperati numerosi elettrodomestici (quattrocento Bimbi e Folletto) e orologi di valore (Rolex, Vacheron Costantin, Zenith El Primero).

Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, ieri i due sostituti procuratori hanno chiesto la pena più alta, 10 anni, per Truzzi, 64enne all’epoca domiciliato a Cavriago e accusato di associazione a delinquere, riciclaggio e diverse truffe. Nel capo di imputazione lo si inquadra "capo e referente nella commissione delle truffe con assegni circolari e nel sovrintendere sul reimpiego dei proventi del sodalizio". Truzzi si trova in carcere per scontare una condanna definitiva per altra causa: lui è uno degli imputati difesi dall’avvocato Enrico Della Capanna, ieri sostituito dall’avvocato Federica Ghesini.

Chiesti 5 anni anche per altri due imputati, un 40enne di Cavriago e Baldassare Ferracane, un 54enne residente in città accusato di ricettazione e assistito dall’avvocato Fabrizio Sessa. Figura anche Alfonso Mendicino, 50 anni, di origine cutrese e residente a Cavriago, difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi, che fu condannato nel processo di ‘ndrangheta ’Aemilia’ a 6 anni e 8 mesi: per lui la richiesta dei pm è di 3 anni e 4 mesi. Le posizioni degli altri imputati risulterebbero prescritte. In novembre le arringhe delle difese.