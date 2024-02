Truffa dell’incidente, anziana pensionata derubata dei gioielli

Ancora un raggiro ai danni di una persona anziana con il trucco del falso incidente di un familiare. Stavolta è accaduto a Reggiolo, l’altra mattina. Due uomini, apparentemente sui trent’anni di età, hanno suonato alla porta dell’abitazione di una pensionata, sostenendo che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente e che erano necessari dei soldi per evitare che potesse peggiorare la sua situazione giudiziaria. La donna, scossa dalla notizia, ha spiegato di non avere soldi in casa. Ma i due malviventi hanno attuato il piano che prevede l’utilizzo di spray, con un sistema che ha disorientato la padrona di casa. Di quella situazione hanno approfittato i due uomini, i quali sono riusciti ad accedere alla camera da letto dell’abitazione, per poi arraffare gli oggetti preziosi che erano in un cassetto.

Inoltre, secondo quanto si è appreso, i malviventi sono riusciti anche a portare via la collanina d’oro che la pensionata teneva al collo. Poi sono fuggiti in fretta. Solo poco dopo l’anziana ha capito quanto era accaduto, ma ormai i ladri-truffatori erano già riusciti ad allontanarsi col bottino. Si allunga così l’elenco di simili furti e truffe che si verificano nella Bassa ai danni di anziani.

Appena pochi giorni fa un falso tecnico del servizio idrico era riuscito con l’inganno ad entrare nell’abitazione di un pensionato, a Guastalla, usando il sistema della diffusione di gas per far credere a una possibile fuoriuscita di sostanza dannosa per metalli e oggetti in oro, portandosi via denaro, oggetti in oro e perfino un prezioso orologio di marca.

Antonio Lecci