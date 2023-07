Truffa e associazione mafiosa, va in carcere

Nel 2017 una truffa on line con una falsa vendita di pellets. E l’anno dopo era finito sotto indagine per un trasferimento fraudolento di valori e associazione di stampo mafioso. Le condanne, complessivamente per due anni di reclusione, sono diventate definitive. E ora è stato eseguito il provvedimento dell’Ufficio esecuzioni penali, che ha fatto finire in carcere il cinquantenne Daniele Soncini, residente a Brescello, che i carabinieri del paese rivierasco reggiano hanno rintracciato per essere portato prima in caserma e poi in carcere, per espiare la pena detentiva.

Soncini era entrato tra gli indagati del processo Grimilde, contro la criminalità organizzata. Era finito al centro di accertamenti come prestanome che si era presentato dal notaio per un’operazione di compravendita di un bar a Parma, che era stato acquisito da Paolo Grande Aracri e Manuel Conte. Per quel locale pubblico si erano fatti avanti altri compratori, uno dei quali aveva già versato una caparra. Ma – è emerso durante il processo – quando si era saputo che il bar interessava a Grande Aracri, gli altri acquirenti si erano ritirati.

Il vecchio proprietario aveva venduto il locale nel febbraio del 2018, ma senza ricevere la somma pattuita. Dal notaio, per la pratica, era stato mandato Daniele Soncini, poi indagato insieme alla commercialista che aveva curato quella operazione, del valore di diecimila euro senza garanzie.

Doveva essere una prima parte del pagamento, ma di soldi il venditore non ne aveva mai ricevuti.

Soncini era stato condannato anche per una truffa risalente al 2017. Attraverso un sito internet di annunci, aveva simulato la vendita di alcuni bancali di pellet, facendosi versare 500 euro, ma alla fine senza spedire la merce al compratore. Per questi fatti era stato individuato il cinquantenne di Brescello, denunciato per truffa e poi condannato a sei mesi e 100 euro di multa, con la sentenza emessa nel dicembre 2021 e diventata definitiva il 24 aprile dello scorso anno.

Per il trasferimento fraudolento di valori e associazione di tipo mafioso, invece, il cinquantenne è stato condannato dal tribunale di Bologna a un anno e sei mesi di reclusione, con sentenza definitiva nel dicembre 2020. Il 5 luglio è stato emesso un provvedimento per cumulo di pene, che il giorno dopo è stato eseguito dai carabinieri di Brescello con l’arresto del cinquantenne.

Antonio Lecci