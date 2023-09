Truffa ’Noi con voi’ a Cavriago: tentativo di raggiro al telefono o nelle case

Nuovo, spregevole tentativo di truffa ad opera di ignoti che si presentano porta a porta oppure telefonicamente chiedendo donazioni per associazioni di volontariato. Ad essere sfruttato, nelle scorse ore, è il diffuso affetto verso l’associazione ’Noi con voi’ di Cavriago, che grazie a decine di volontari ed un buon parco mezzi si occupa gratuitamente del trasporto e accompagnamento di anziani ed altri soggetti fragili a fare visite verso strutture anche lontane. La dirigente Ines Paterlini "dopo la segnalazione di un ex volontario che mi ha comunicato l’accaduto – ha spiegato che l’associazione – non sta telefonando né chiedendo con il porta a porta offerte in denaro, per nessun motivo. Il trasporto è gratuito ed è l’utente stesso che decide se fare una offerta libera o con bonifico bancario o personalmente presso la nostra sede".

f. c.