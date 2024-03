Truffa, presi i soldi e un orologio

Un paio di truffe tentate, una delle quali riuscite, ai danni di anziani a Correggio. Non si ferma affatto la catena di tranelli che vedono vittime soprattutto pensionati che vivono da soli o che vengono avvicinati quando si trovano da soli. Con il pretesto di dover consegnare dei pacchi, le vittime vengono distratte quanto basta per consentire al complice del falso fattorino di entrare nell’abitazione alla ricerca di oggetti di valore o denaro. Tra martedì e mercoledì sono stati almeno due i casi a Correggio, tra le frazioni di Fosdondo e Mandrio. In un caso il raggiro è riuscito, con una donna ultraottantenne che è stata seguita quando è andata a prendere il denaro – pochi euro richiesti per le spese della spedizione – con i malviventi che hanno individuato il luogo coi soldi. Poco dopo la vittima si è accorta dell’ammanco di alcune centinaia di euro e di un orologio, del valore soprattutto affettivo. Poco dopo ha raccontato quanto accaduto a un familiare, nel frattempo rientrato a casa. Ma i ladri-truffatori erano già lontani. Nel pacchetto consegnato, ovviamente, c’erano cartacce e stracci.

È invece fallito un simile raggiro, tentato in un condominio. Stavolta è stato un pensionato a essere preso di mira. Ma il movimento sospetto di due uomini non è passato inosservato a un vicino di casa, il quale è andato a far visita all’anziano proprio quando era in corso il potenziale furto. Di fronte all’inaspettato testimone, i due intrusi hanno simulato una telefonata urgente e si sono allontanati.

Antonio Lecci