Truffa romantica, tutti assolti. A una donna ’spillati’ 300 mila euro

Sono stati tutti assolti i quattro nigeriani finiti a processo con l’accusa di aver raggirato una donna svizzera: lei aveva versato 282mila euro, attraverso bonifici, credendo di aiutare un suo ex compagno in difficoltà. Secondo la ricostruzione investigativa, dietro il nome di lui su Facebook si celavano malfattori che erano stati individuati nei quattro nigeriani che si spacciavano per il suo amico. Nella scorsa udienza il pm aveva chiesto 2 anni e mezzo di condanna per Bright Ikiarokhale (difeso dall’avvocato Alessandro Conti), e 2 anni per tutti gli altri, cioè Gild Godson Ebhoimhen (avvocato Marco Barile), domiciliato come primo a Reggio, Adebanke Agunbiade (avvocato Marco Vassallo) di Carpenedolo di Venezia e Murphy Goodnews Osamwonyi (avvocato Pasquale Crea) di Quinto di Treviso. La donna, costituita parte civile affidandosi all’avvocato Helmut Bartolini, oggi 55enne, svizzera, libera professionista di famiglia benestante, nel 2016 visse un periodo di crisi: "Mi ero da poco separata - ha raccontato -. Quando sono stata contattata da colui che credevo essere il mio ex compagno di scuola, mi sono fatta coinvolgere sentimentalmente. E gli ho dato i soldi che chiedeva". La donna è rimasta vittima di una cosiddetta ‘truffa romantica’, per la quale si rivolse alla Finanza. Tutto iniziò con una richiesta di amicizia su Facebook: il finto amico le raccontò di lavorare su una nave da crociera che si muoveva dall’America all’Australia e di avere la necessità di liberarsi di tutti i beni di valore a bordo, a causa di un imminente attacco pirata, del valore di 750mila dollari. Alla donna fu chiesto di riceverli versando 3.500 euro per l’invio. Poi, a nome di una fantomatica società di spedizioni, le domandarono ulteriori somme, molto più alte, giustificandole come tasse e spese che l’amico avrebbe dovuto sostenere negli alberghi in Australia e poi per tornare in America: così, dal settembre al novembre 2016, le furono spillati quasi 300mila euro. Davanti al giudice Silvia Semprini, in passato gli investigatori della Finanza avevano evidenziato che gli imputati risultavano sconosciuti al fisco o titolari di società che fatturavano poche migliaia di euro, cifre assai lontane da quelle a più zeri che circolavano sui loro conti correnti. I legali degli imputati hanno sostenuto che non vi fosse la certezza sulla loro reale identificazione, perché ci si era basati solo sui rapporti bancari. Il giudice li ha assolti "per non aver commesso il fatto" e depositerà le motivazioni entro 90 giorni.

Alessandra Codeluppi