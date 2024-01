Sms falso della banca, correntista rimborsato dopo la maxi-truffa

Reggio Emilia, 24 gennaio 2024 – “È stato autorizzato un bonifico dal tuo conto da 1.700 euro. Se non sei tu faccelo sapere e clicca qui". Quanti reggiani hanno ricevuto sms di questo tipo negli scorsi mesi? E quanti, ignari della truffa, hanno cliccato, ricevendo poi telefonate di falsi agenti di banca e fornendo quel dato in più che ha fatto cadere nella truffa? E’ per un caso come questo che un cittadino reggiano si è rivolto allo sportello online di Confconsumatori lamentando una truffa bancaria con il meccansimo del Sms-spoofing, ovvero un falso messaggio nella chat bancaria che crea allarme.

Il correntista, in tutta buona fede, aveva cliccato sul messaggio e così inconsapevolmente aveva fornito ai malviventi alcuni dati di accesso, autorizzando un bonifico da 1.700 euro. La banca ha addebitato colpa grave al cliente per essere caduto nella truffa, rifiutando il rimborso della somma, e così il risparmiatore non si è dato per vinto e si è rivolto allo sportello online di Confconsumatori.

Dopo 9 mesi di prcedimento arbitrale, qualche giorno fa il collegio di Bologna ha sentenziato che la banca deve restituire i 1.700 euro sottratti sul conto, certificando così l’assoluta buona fede del consumatore.

"Questo – dichiarano da Confconsumatori – è uno dei tanti casi di truffe online che Confconsumatori riesce a risolvere, non solo con i propri sportelli fisici ma anche con lo sportello virtuale. Torniamo a raccomandare a tutti gli utenti bancari di diffidare dagli sms della banca".