Truffa una coppia di anziani. Si fa consegnare oro e denaro. Un 20enne bloccato e arrestato

Con l’ormai purtroppo consolidato escamotage del ‘finto carabiniere’ e del falso incidente stradale si è fatto consegnare da una coppia di anziani di Reggio ben 750 euro in contanti e monili in oro per un valore complessivo di 18mila euro. Ma è stato arrestato dal pronto intervento delle Volanti della polizia di Stato intervenute in via Fratelli Tondelli, in zona ex Polveriera. In manette con l’accusa di truffa è finito un 20enne campano, residente nel napoletano, arrivato in ‘trasferta’ in città appositamente per mettere a segno il raggiro. Un modus operandi tipico di alcune organizzazioni specializzate in questi reati.

Tutto è accaduto mercoledì pomeriggio all’ora di pranzo con una telefonata arrivata ad un 85enne. "Sono un maresciallo dell’Arma, vostra figlia è stata coinvolta in un incidente ed è all’ospedale. È senza telefono, non la chiami e vada là. Un collega andrà a casa da sua moglie, per riscuotere il denaro necessario al fine di pagare le spese legali e risarcitorie", questa la tecnica adottata. A quel punto l’anziano ci è cascato e preoccupato si è precipitato all’ospedale Santa Maria Nuova, dirigendosi al posto di polizia. L’agente ha capito subito però che si trattasse di una truffa e ha mandato immediatamente una Volante a casa dove c’era la moglie 80enne da sola. E davanti al portone dell’abitazione, i poliziotti hanno notato un giovane – vestito in abiti civili – che usciva di corsa. Insospettiti, lo hanno fermato e bloccato ogni via di fuga.

Una volta identificato – si tratta di Salvatore Tenizio, un 20enne originario della provincia di Napoli dove vive, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio – è stato perquisito e trovato in possesso di denaro nonché di braccialetti e orecchini d’oro di valore riposti in una scatola di cartone che gli era appena stata consegnata dall’anziana vittima. A quel punto è scattato l’arresto e la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Il giovane è comparso giovedì mattina in tribunale, difeso dall’avvocato di ufficio Vania Ferrari. Il giudice Silvia Guareschi ha disposto i domiciliari, in attesa del processo ancora da fissare. In aula ha detto di non avere la patente e di essere stato accompagnato da un complice di cui non ha fatto i nomi. La questura continua a indagare per risalire agli altri responsabili della presunta organizzazione che c’è alle sue spalle.