Truffa via sms: donna derubata di 30mila euro

Una truffa da 30mila euro ai danni di una donna di 50 anni di Scandiano è stata compiuta da un finto bancario utilizzando un messaggio falso. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava movimenti fraudolenti sulla sua carta di credito. Si è quindi allarmata e ha chiamato il numero indicato nel messaggio: ha poi risposto un uomo che, spacciandosi per impiegato di banca, ha confermato la transazione sospetta. Alla donna è stato spiegato d’effettuare dei bonifici per preservare i suoi soldi dal conto e in questo modo si è così appropriato del denaro della 50enne. Le immediate indagini dei carabinieri di Scandiano hanno fortunatamente consentito di bloccare il conto dove era confluito il bonifico da 30mila euro.

Nei giorni scorsi sono avvenuti altri due casi simili. I truffatori hanno chiamato le vittime usando un’apposita applicazione che fa apparire sul display del telefono il numero di una vera caserma. Un falso maresciallo ha invitato le vittime ad eseguire più bonifici su conti dei carabinieri per salvaguardare i propri soldi per poi invitarle a recarsi in caserma dove hanno però scoperto di essere state raggirate. I carabinieri invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fornire mai dati personali o bancari, diffidando delle richieste urgenti di soldi. È importante verificare sempre l’identità della persona che chiamano al telefono. I carabinieri hanno inoltre ribadito che non chiedono mai soldi e bonifici. Sono ora in corso le indagini dei militari che invitano chiunque abbia subito una truffa simile a presentare denuncia.

Matteo Barca