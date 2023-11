Truffa web e furto di corrente elettrica: in carcere

Truffa web e furto di corrente elettrica: nomade di trent’anni finisce in prigione per cumulo pene. Dovrà scontare 1 anno e 8 mesi e 27 giorni di reclusione, e pagare 900 euro di multa: ieri i carabinieri del paese lo sono andati a prelevare e lo hanno condotto alla ’Pulce’ di Reggio.

Il furto di energia venne scoperto quando, nel marzo 2022, i carabinieri di Bibbiano fecero un blitz in due campi nomadi del territorio comunale.

La truffa su internet invece risale al maggio 2019: fingendo di essere interessato all’acquisto di scarpe sportive messe in vendita sul web, invece di accreditare sul conto del venditore la somma pattuita gli fece fare una serie di operazioni che portarono il truffato ad accreditargli denaro sulle sue carte prepagate.

Ufficialmente nullafacente, in realtà secondo le forze dell’ordine il nomade si darebbe molto da fare, tanto che dopo le condanne il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato la richiesta all’affidamento al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, ritenendo che le sue richieste di misure alternative non possano trovare accoglimento proprio a causa delle sue varie attività. Dopo la truffa del 2019 per cui è stato condannato, è stato denunciato per episodi simili a Modena e a Sassari. Inoltre, sul suo conto gravano numerose segnalazioni di polizia per furto, ricettazione, guida senza patente, spendita di denaro falso, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento personale, truffa, sostituzione di persona e danneggiamento.

