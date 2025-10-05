Truffano un anziano per 500 euro

Sono sempre più studiate nei minimi particolari le truffe che vengono messe a segno ai danni soprattutto di persone anziane. Di fronte alle potenziali vittime sempre meglio informate e prevenute contro i raggiri, anche i malintenzionati si "adeguano". Come dimostra la truffa messa a segno nei giorni scorsi in una abitazione di Correggio, con vittima un pensionato ultraottantenne, del quale gli autori del raggiro sapevano identità, nomi di familiari e, in particolare, di uno dei suoi congiunti, conoscendo perfino il particolare di un incidente in cui proprio il parente era rimasto coinvolto di recente. I due uomini, dall’aspetto distinto e con parlata italiana, hanno fatto credere di essere in visita per chiedere informazioni per completare le procedure dell’incidente. I due uomini hanno chiesto una piccola somma, a titolo di "rimborso spese". E questo non ha destato particolare sospetti nella vittima.

Ma l’obiettivo era un altro: distrarre il pensionato con la scusa dei documenti per consentire a uno dei due "visitatori" di arraffare altro denaro e oggetti in oro che erano nei cassetti della camera da letto. Sono bastati pochi minuti di disattenzione dell’anziano per consentire di mettere a segno il piano dei malviventi. Solo più tardi la vittima si è accorta dell’ammanco del bottino, quando ormai i due sconosciuti erano già riusciti ad allontanarsi con circa cinquecento euro in denaro e monili d’oro. E pare che lo stesso sistema sia stato usato di recente anche con altri pensionati della zona.

Antonio Lecci