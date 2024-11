Truffatori si spacciano per vigilanti

Si presentano come incaricati di una società di vigilanza e sicurezza contro i furti, ma in realtà si tratta di ladri o di truffatori che cercano di conquistare quel minimo di fiducia dei padroni di casa, quasi sempre persone non più giovani, per entrare in casa e cercare di rubare. Si tratta di individui che sembrano conoscere la situazione sul territorio, andando a "visitare" cittadini che hanno già avuto l’esperienza di intrusioni, con furti tentati o riusciti ai loro danni. E’ quanto capitato a un pensionato residente a San Martino in Rio, che si è visto suonare alla porta di casa da due uomini, sedicenti operatori di una società per servizi di sicurezza, intenzionati a proporre un contratto per sistemi di allarme o vigilanza.

Ma non appena l’anziano ha annunciato l’intenzione di chiamare il figlio per occuparsi direttamente della vicenda, i due uomini sono scappati in fretta, senza neppure proseguire la conversazione che era in atto in quel momento.

Risulta che il pensionato contattato dai due sconosciuti avesse realmente subito un tentativo di furto di recente. E non si esclude che gli stessi ladri, forse per rimediare al colpo fallito, si siano trasformati in potenziali truffatori per ottenere bottino.

È più facile, infatti, conquistare la fiducia di un anziano proponendogli servizi di sicurezza dopo che è rimasto vittima dei ladri. E non si tratterebbe dell’unico caso avvenuto in zona. Come dimostrano pure alcune segnalazioni giunte anche dalla confinante zona di Correggio.

Antonio Lecci