Truffe agli anziani: sventati cinque tentativi da falsi carabinieri a Castelnovo Monti

Le truffe ai danni di persone anziane da parte di falsi carabinieri e falsi avvocati non si arrestano mai: nei giorni scorsi in poche ore sono stati sventati cinque tentati colpi nel territorio dai veri carabinieri.

I truffatori agiscono attraverso telefonate ben orchestrate, chiedendo denaro e preziosi a titolo di cauzione per il presunto rilascio di figli o nipoti coinvolti in incidenti stradali, ovviamente mai avvenuti.

È successo anche giovedì mattina quando, in poche ore, ben cinque tentativi di truffa sono stati sventati nel territorio dei comuni di Toano e Castelnovo Monti grazie alla pronta reazione delle vittime e all’efficace attività di sensibilizzazione promossa dai Carabinieri di Castelnovo Monti.

Le vittime, quattro donne e un uomo di età compresa tra i 74 e i 94 anni, hanno seguito le raccomandazioni ricevute in precedenza e anziché cedere alle richieste dei malintenzionati hanno contattato il 112, impedendo ai truffatori di portare a termine i loro piani.

I militari hanno avviato immediate indagini per identificare i responsabili. Si sospetta che i malviventi agiscano in gruppo, con un complice presente nei pressi della casa della vittima pronto a entrare in azione per appropriarsi del denaro o dei beni richiesti.

I carabinieri colgono l’occasione per rinnovare l’appello agli anziani e alle loro famiglie, invitando tutti a non cedere alle richieste di denaro da persone che si presentano con falso nome e, nel dubbio, chiamare subito il 112.