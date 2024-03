Truffe agli anziani, tre blitz

Almeno tre i blitz dei truffatori che, a Reggiolo, hanno tentato di far credere ad anziani a un incidente che doveva aver coinvolto un familiare, per il quale era necessario pagare una somma in denaro o cedere oggetti preziosi, per evitargli guai giudiziari. In un caso il tranello è riuscito e – come anticipato ieri dal Carlino – una pensionata di 87 anni è stata derubata di oggetti d’oro di alto valore affettivo. I due truffatori si sono presentati falsamente come forze dell’ordine. Gli altri tentativo di truffa risultano essere falliti. Sugli episodi indagano i carabinieri.