Truffe al telefono: "Chiesti soldi per le terapie"

Occhio alle truffe: l’azienda Usl di Reggio mette in guardia i cittadini da chi, purtroppo, non smette di aprrofittare della buona fede degli anziani.

"Da qualche giorno risultano chiamate telefoniche da parte di impostori che chiedono a ignari cittadini, in prevalenza anziani, denaro per pagare costose terapie – riferisce l’Ausl –. Nelle telefonate, spesso rivolte a dei nonni, i truffatori alterano la voce fingendo di essere nipoti disperati, feriti, bisognosi di soldi in contanti per pagare cure costose da effettuarsi al Pronto Soccorso o in altro reparto". L’Ausl invita i cittadini a diffidare. "Nessun pagamento dovuto per accesso al pronto soccorso o per medicinali viene richiesto fuori dai canali ufficiali – specifica l’azienda –. Per informazioni ulteriori i cittadini possono sempre fare riferimento agli Uffici Relazioni con il Pubblico: www.ausl.re.iturp".

Contestualmente, nella giornata di ieri l’Ausl ha comunicato una modifica al servizio che interesserà la giornata di domani: "Si informa che venerdì 22 settembre 2023, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina

Generale, sarà attivato un turno straordinario di guardia medica dalle ore 13 alle ore 20 nelle sedi di Reggio Emilia, Puianello e Castelnovo Sotto".

"Il provvedimento – spiega quindi l’Ausl – si rende necessario per consentire ai Medici di Assistenza Primaria coinvolti di partecipare

a un corso di formazione e aggiornamento".

"Si ricorda – precisa infine la direzione – che per richiedere il Servizio di Guardia Medica

occorre chiamare il numero verde 800 - 23 11 22".